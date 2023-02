Lamig, oras kalaban ng mga Pinoy rescuers sa Turkey

Watch more on iWantTFC

MAYNILA – Nasa mabuting kalagayan ang mga Pilipino rescuer na tumutulong sa pagsagip sa mga natabunan ng lindol sa Turkey.

“As of now naman po. Okay naman po kami, lahat po kami na Pilipino na rescuer,” ayon kay Bryan Farenas.

Kuwento ni Farenas, tuwing alas-9 ng umaga ay dini-dispatch ang grupo para tumulong sa rescue sa mga residential area na apektado ng lindol.

“Pagka nag-detect na po yung live detector, meron po isang pamilya na pasisigawin namin, para po kung magrespond sila is malalaman po, made-detect po ng life detector at doon malalaman na kung gagamit kami ng snake eye or vibroscope para masilip namin sila sa loob, sa makikitid na concrete po na nakatabon po sa kanila,” aniya.

Ayon sa rescuer, ang pinakamatinding kalaban ng mga biktima ngayon ng lindol ay ang hypothermia o pagbagsak ng temperature ng katawan dahil sa labis na lamig ng paligid.

“Dahil din po sa klima dito na sobrang lamig, right now it’s -2, ang lamig po dito…tapos natatabunan pa sila ng mga bato so ang isa po is hypothermia ang talagang kalaban namin dito.”

Maski si Farenas ay aminado na nahihirapan silang magtrabaho sa gitna ng lamig.

“Napakasakit po sa aming part as rescuer dahil nandito nga po kami, at talagang pinipilit po naming na kahit na ano ay masagip po sila, kahit na ano po mangyari. Kahit na sobrang lamig ay maligtas namin sila…masakit sa loob po na makita ang mga victim na wala nang buhay naming nakukuha,” aniya.

Problema rin ang language barrier o pagkakaiba nila ng wika sa mga ibang rescuer sa Turkey.

“Minsan hindi po kami nagkakaintindihan ng mga ano, though may mga translator din pero may mga problema rin na minsan hindi kami nagkakaintindihan din po ng mga, dahil minsan habang nag-iiscan kami, meron po palang tao na nandoon sa ibang lugar na maingay,” dagdag pa niya.

Pero ayon sa survivalist na si Dr. Ted Esguerra, nakatataba ng puso ang pagmamahal at pasasalamat na ipinapakita sa kanila ng mga taga-Turkey.

“Love na love kami ng local dito, kaya ang hirap man tubig at toilet, pinatayuan kami ng toilet mismo at nilagyan kami ng tubig,” ani Esguerra.

--TeleRadyo, 16 Pebrero 2023