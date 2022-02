Sitwasyon sa Ukraine, tahimik pa sa ngayon, ayon sa mga Pinoy

Watch more on iWantTFC

MANILA – Tahimik at normal pa ang sitwasyon sa Ukraine sa kabila ng umiinit na tension sa pagitan nila ng Russia, ayon sa 2 Pilipinong nagtatrabaho doon.

“Sa labas naman po, okay lang po, lahat ng mga institution are working, even the kindergartens, schools, lahat po nagtatrabaho pa rin,” ayon kay Marcelino Aquino, na 30 taon nang nakatira sa Ukraine.

“Ang transport, on work din po, atsaka sa mga groceries, mga mall, kumpleto rin naman po. Walang deficit at walang panic ang mga tao,” aniya.

Halos ganito rin ang kuwento ni Ajudelle Kalangeg, na dalawang taon nang nagtatrabaho bilang nanny sa Ukraine.

“So far naman po, normal pa rin po yung activities namin, pati sa mga bata so okay naman po, okay naman po kami.”

Ayon kay Kalangeg, sinasabi ng kanyang mga amo na dati nang napapabalita ang umano’y pagsakop sa Ukraine.

“Sa past na pag-uusap namin, palaging ang sabi is matagal nang ganito yung sitwasyon dito, na yun yung balita na about this invasion ng Ukraine pero hindi naman daw po, parang normal na sa kanila.”

“Pero yung latest na sinabi is wag kaming mag-alala dahil kung saan sila, doon din kami and they will (take) responsibility naman sa amin.”

Sabi ni Kalangeg, tinanong na sila ng embahada ng Pilipinas sa Poland kung nais nilang magpa-repatriate o bumalik ng Pilipinas.

“Actually nag-ask na sila ng ano, for repatriation, pero most of us here, we base our decision sa kung sa situation na nakikita namin sa paligid namin so, hindi naman sa ayaw namin umalis, but then as I’ve said, we base our decisions sa kung sanong nakikita namin dito.”

Dagdag pa niya, “Most of us here ay ayaw pang umalis, so we tend to ask for alternative like crossing the border to Poland in case na magkakagulo nga talaga.”

Ayon naman kay Aquino, meron na ring nakikitang paraan ang mga Pilipino para makaalis sa Ukraine sakaling magkagulo.

“Kanina, meron kaming chat group, atsaka merong Zoom meeting sa mga Pilipino, kung sakaling mainit na talaga yung sitwasyon, meron po namang bus na pwede kaming--extra movement kung emergency, na pwede kaming umalis dito.”

“Sa city Kiev kasi naman po, from the border to Kiev, yung pinakamalapit sa north, it is about 200 kilometers, from the east is about 800 kilometers, from the south, ano po, more than 1,000. Kaya meron po kaming oras—it’s enough I think 1 hour, 2 hours to move out to the city travel to the west.”

Parehong nagpasalamat sina Aquino at Kalangeg embahada ng Pilipinas sa kanilang pag-aalaga sa mga Pilipino.

Nang hingian ng mensahe para sa mga kamag-anak ng mga Pilipino sa Ukraine, sabi ni Aquino, “Sa mga kamag-anak ng mga Pilipino dito, ‘wag po kayong gaanong mag-alala, kasi meron nga po kaming contact sa embassy, nagbibigay po sila ng instruction at kung sakali, meron po kaming mga contact to each other.”

“Kung kailangan namin, pwede kaming mag-hire ng bus to move to the west atsaka doon po, (we will be) waiting for the next step [what] we are going to do from our embassy from Poland.”

Sabi naman ni Kalangeg, “Okay pa naman kami dito and the situation is still normal, and in case na magkagulo po is may mag contingency measures na kami for safety.”

--TeleRadyo, 16 February 2022