Tuloy ang pakikipagkamay ni presidential candidate Isko Moreno Domagoso sa kaniyang pangangampanya sa Laguna. Ito'y kahit nagkanda-sugat na siya sa mga braso at pinagbawalan ng Commission on Elections at Department of the Interior and Local Government. Nagpa-Patrol, Jorge Cariño. TV Patrol, Miyerkoles, 16 Pebrero 2022