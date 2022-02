Watch more on iWantTFC

MANILA - Sinuyod ng Commission on Elections ang iba’t ibang lugar sa Maynila para tingnan ang pagsunod sa paglalagay ng campaign materials ngayong nagsimula na ang campaign period.

Sa mga unang kalsada pa lang sa Sampaloc, marami-rami na ang binaklas ng Department of Public Works and Highways at Metropolitan Manila Development Authority dahil nakakabit ang posters ng mga kandidato sa mga bawal na lugar tulad ng mga puno at mga poste ng kuryente.

May posters ng local at national candidates din ang tinanggal dahil sa paglabag.

Ang ilang mga poster na nasa tamang posting areas pero sobra naman sa laki ay tinanggal na din.

Nagpaalala rin ang Comelec Manila na kahit sa private properties nakakabit ang oversized na mga poster ay ipinagbabawal pa rin ito sa ilalim ng Comelec Resolution No. 10730 o Fair Elections Act.

“Pinadalhan na po namin ang notice yung mga kandidato at pag hindi nila tinanggal, yung batas natin, pine-presume na sila yung nagkabit na nun eh," ayon kay Atty. Gregorio Bonifacio ng Comelec Manila 3rd District.

"That’s why ang pinapadalhan natin ng notice ay yung mga kandidato na kung maaari ay tanggalin nila ito dahil ito ay illegal campaign materials kasi ang nakikinabang naman doon, sila rin.”

Nag-ikot na ang Comelec sa bahagi ng Laon Laan, Dimasalang at Maceda.

Ang mga binaklas na poster ay itatago na rin nila at hindi na pwedeng bawiin ng mga kandidato at supporters nila dahil maaari itong gamiting ebidensya sa pagsasampa ng election offense.

Hindi lang din ngayong araw ang pagbabaklas at ayon sa Comelec--serye anila ito ng pagbabaklas kaya dapat sumunod ang mga kandidato at kanilang mga taga-suporta sa tamang lugar at laki ng campaign posters.

--TeleRadyo, 16 February 2022