Laser incident pagkakataon ng Pilipinas para magtawag ng kakampi: analyst

MAYNILA - Gamitin dapat ng Pilipinas ang pagkakataon na tawagin ang mga kaalyadong bansa nito para sa karagdagang enforcement sa West Philippine Sea, ayon sa isang analyst nitong Martes.

Ito'y matapos ang panunutok ng laser ng isang China Coast Guard ship sa isang barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal.

Ayon kay defense analyst Jay Batongbacal, ang pagbabanta sa Philippine Coast Guard ay pamumuwersa ng Tsina at hindi matatawag na maritime law of enforcement dahil act of aggression ito.

Namimihasa umano ang China sa pang-haharass dahil hindi nakikitaan ng pwersa ang Pilipinas, dahil dehamak na malakas ang militar ng Tsina.

Kailangan na may malinaw na rason umano ang Tsina sa aggression na ipinakikita nila sa West Philippine Sea, at sa sitwasyon na ito, wala namang tamang dahilan na maibibigay ang bansa.

Ayon sa Philippine Coast Guard, pansamantalang nabulag ang crew ng BRP Malapascua dahil sa panunutok ng China Coast Guard ng laser light. Dalawang beses na umano nangyari ito.

Nagbigay ng pagkabahala sa insidente ang US at Japan, at sinabi nila na dapat respetuhin ang territoryo ng Pilipinas at ang 2016 arbitral ruling, na nagsabi na walang basehan ang pagaagaw ng teritoryo ng China sa West Philippine Sea. - SRO, TeleRadyo, Peb. 14, 2023