Caloocan makakaranas ng water service interruption

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Muling makakaranas ng water service interruption ang ilang bahagi ng Caloocan City simula ngayong Miyerkoles hanggang Pebrero 18, Sabado.

Sa abiso ng Maynilad Water Services, Inc., ang pagkaantala ng serbisyo ay naka-iskedyul sa gabi hanggang umaga.

Kasama sa mga maaapektuhan dito ay ang Barangay 14, 20, 46, at 51 sa Pebrero 15 hanggang 16, mula 11 p.m. hanggang 4 a.m., at sa Barangay 178 hanggang 180, 182, at 183 mula 7 p.m. hanggang 6 a.m.

Nakatakda rin ang water interruption sa Barangay 151 sa Pebrero 17 hanggang 18, mula 11 p.m. hanggang 4 a.m.

Naghahanda na ang ilang mga residente sa Caloocan. Isa sa higit na maapektuhan ay ang mga may negosyo na nangangailangan ng tubig sa paggawa tulad ng warehouse na ito na nagbebenta ng pet shampoo, pabango, at dishwashing liquid.

Ayon sa empleyado na si Laurence Diga, inaabot ng higit tatlong araw na wala silang suplay ng tubig kaya balde-balde ang iniipon nila lalo na’t sampu rin silang stay in sa trabaho.

Dagdag pa niya, malaking perwisyo ito sa produksyon ng kanilang mga tinda kaya kung minsan, hirap silang maabot ang kanilang quota.

Paliwanag ng Maynilad, ang mga aktibidad na ito ay bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng kumpanya na mapabuti ang serbisyo ng tubig sa West Zone.

Inaabisuhan nila ang kanilang mga customer na mag-imbak na ng tubig sa mga nasabing oras at petsa.

Mayroon ding naka-standby na water tankers ang Maynilad sa mga apektadong lugar na handang mag deliver ng tubig kung kinakailangan. - Ulat ni Karen De Guzman, ABS-CBN News