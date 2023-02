2 suspek nakakuha ng P800,000 sa panloloko ng mga tindahan na may mobile wallet

Watch more on iWantTFC

Timbog ang 2 lalakeng sangkot umano sa serye ng panloloko sa mga tindahan na gumagamit ng mobile wallet.

Madalas na binibiktima umano ng dalawang suspek ang mga tindahan na may cash in at cash out service sa Quezon City.

Ayon sa isa sa mga biktima, nagpa-cash out ng P1,200 ang mga suspek sa tindahan ng nanay niya.

Nagpakita pa ang mga suspek ng text message na nagsasabing nabawasan na ang kanilang account at minamadali ang biktima na ibigay na sa kanila ang naturang pera.

Dahil nagkasabay-sabay na ang dating ng mga kustomer, napilitan ang biktima na ibigay na ang P1,200 sa mga lalaki.

Pero nang mapansin ng biktima na hindi pala pumasok ang pera sa mobile wallet niya nagsumbong na ito sa barangay na agad natunton ang dalawang suspek sa isa pang tindahan na sana'y bibiktimahin din nila.

Lumabas pa sa imbestigasyon na ang mga suspek din ang nasa likod ng panloloko sa biktima noong Feb 8 kung saan P7,700 naman ang natangay ng mga ito.

Todo tanggi naman ang dalawang suspek sa mga paratang.

Ayon pa sa hepe ng QCPD Station 14, lumabas sa imbestigasyon ng PNP anti cyber crime group na aabot sa kabuuang P800,000 ang natangay ng mga suspek sa kanilang pangloloko nito pa lang nakaraang linggo.

Inaalam na ng mga awtoridad kung kabilang ang dalawang suspek sa isang grupo ng syndikato.