Lalaki sugatan matapos mabangga ng AUV sa EDSA-Scout Borromeo

MAYNILA - Nagtamo ng sugat sa ulo ang isang lalaki matapos mabangga ng AUV sa southbound lane ng EDSA corner Scout Borromeo, Quezon City Lunes ng hatinggabi.

Galing sa inner most lane ng EDSA ang lalaki na si Paul De Jesus at biglang tumawid papunta sa outer lane ng EDSA nang mabangga siya ng AUV.

Minamaneho ng isang call center agent ang AUV na papunta sana sa trabaho nang mangyari ang insidente.

Street dweller ang biktima na doon sa gilid ng EDSA nagpapalipas ng gabi.

Depensa ng drayber, bigla umanong sumulpot sa kaniyang harapan ang biktima kaya hindi siya nakapagpreno.

Ayon naman sa biktima, may sinusundan siyang kaya biglaan ang kaniyang pagtawid.

Agad dinala sa ospital ang biktima habang dadalhin sa impounding area ng Highway Patrol Group sa Camp Crame ang AUV.

Posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting to minor physical injury ang drayber. - Ulat ni Lyza Aquino, ABS-CBN News