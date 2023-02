Pagsang-ayon ni Padilla sa 'slight' physical bullying, nakakadismaya: grupo

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Hindi nagustuhan ng isang grupo ng mga estudyante ang pahayag ni Sen. Robin Padilla na "okay" lang ang slight physical bullying sa mga paaralan.

Sinabi ito ng senador sa isang hearing ng Senate Committee on Basic Education na tumatalakay sa anti-bullying programs ng gobyerno.

Para kay Padilla, nakakatulong pa umano ito at hindi kasing sama ng "mental bullying."

Pero ayon kay Jandeil Roperos, president ng National Union of Students of the Philippines (NUSP), nakakadismaya ang naging pahayag ni Padilla.

Ani Roperos, ang physical bullying ay may epekto sa mental health ng mga estudyante, sa pag-aaral at pakikitungo ng mga bata.

Hindi dapat umano gawing normal ang bullying at kailangan i-expose ang mga ganitong pahayag.

Ayon kay Roperos, kailangan isulong ang grievance desk at tanggalin ang culture of violence sa mga paaralan.



Kaya umano maging malakas ng mga bata kahit hindi siladumaan sa torture. - SRO, TeleRadyo, Peb. 13, 2023