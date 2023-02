Mga kaanak ng nawawalang sabungero, umaasang mapapabilis ang paghanap sa kamag-anak

Watch more on iWantTFC

MAYNILA -- Nabuhayan ng loob ang kaanak ng mga nawawalang sabungero na mapapabilis ang paghahanap sa mga mahal sa buhay at pagkamit ang hustisya, kasunod ng anunsyo ng Department of Justice na P6 milyong pabuya sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon para maaresto ang anim na suspek sa kaso ng mga nawawalang sabungero.

Sabi sa Teleradyo ni Venancio Inonog, ama ng nawawalang si John Claude Inonog, at Lita Baccay na ina nina James at Marlon Baccay, natutuwa sila sa anunsyong arrest warrant at alok na pabuya na ayon sa mga kaanak ay mula mula sa private donor.

Inaasahan namang ilalabas ngayong linggo ang larawan ng mga suspek sa pandudukot sa mga biktima.

Umaapela ang mga kaanak ng pakikipagtulungan ng lahat para mahanap ang mga biktima.

Isang taon nang nawawala ang driver na si Inonog na may apat na anak,

habang ang magkapatid na Baccay ay saktong isang taon na ring nawawala kahapon.

--TeleRadyo, 14 Pebrero 2022