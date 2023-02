Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Sa loob na ng kulungan sinalubong ng isang magkasintahan at "third wheel" na kasama nito matapos ang isang drug buy-bust sa Bonifacio Global City, Taguig, Lunes ng gabi.

Chinese nationals ang dalawang lalaki at Pilipino naman ang babae.

Nasamsam ang isang kilo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng P6.8 million, at 9.5 gramo ng hinihinalang marijuana kush at 100 pirasong tableta ng hinihinalang Chinese magu.

Kumpiskado din ng mga awtoridad ang mga sasakyang gamit ng ng mga Chinese.

Ayon sa paunang imbestigasyon ng Taguig PNP, pinag-aaral umano ng isa sa mga Chinese ang Pilipina na 18-anyos.

Hindi naman ito itinanggi ng nahuling babae at sinabing 3 buwan pa lamang silang magkasintahan.

Subalit sinabi nitong hindi niya alam ang diumano'y pagbebenta ng illegal na droga ng kasintahan Chino.

Tinuturing na high value target ang mga Chinese dahil ayon kay P/Brig. Gen. Kirby Kraft ng Southern Police District, bukod sa ilegal na droga, dati nang nakulong ang mga ito sa kasong illegal possesion of firearms at kidnap for ransom.

Hindi pa matukoy ng mga awtoridad kung nakalaya ang mga suspect dahil sa isang plea bargain.

Nasa kustodiya na ang magkasintahang suspect at isang lalaki ng Southern Police District. - Ulat ni Nico Bagsic, ABS-CBN News