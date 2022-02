Metro Manila Council maglalabas ng rekomendasyon sa alert level ng Metro Manila

Watch more on iWantTFC

MANILA – Nakatakdang maglabas ang Metro Manila Council ng rekomendasyon para sa COVID-19 alert level sa Metro Manila, ayon sa Metropolitan Manila Development Authority (MMDA).

“Mamaya po siguro, kinukumpleto lang po yung pirma ng ating mga mayors, ay maglalabas po tayo ng Metro Manila Council resolution na magrerekomenda po regarding alert level po dito sa (National Capital Region),” ani MMDA General Manager Atty. Romando Artes.

Ayon kay Artes, naniniwala siyang handa na ang kalakhang Maynila sa kung ano mang alert level na ipatutupad sa lugar.

“Ang mga alkalde naman po at (local government units) ng kalakhang Maynila ay laging handa kung ano man pong taas ng alert level ang i-impose sa NCR ng (Inter-Agency Task Force Against COVID-19) at ng ating pangulo.”

“’Yan naman po ay naipakita na nila noong mga nakaraang panahon sa pagbabakuna at kung ano pa man pong iaatas sa kanila ng national government,” aniya.

Una nang nagbabala ang mga eksperto sa masyadong mabilis na pagluwag ng mga quarantine restrictions sa kalakhang Maynila.

Ayon kay Dr. Guido David, mas mainam kung pababain pa nang onti ang average daily attack rate at positivity rate ng kalakhang Maynila.

Nitong Linggo, sinabi ni Manila Mayor Isko Moreno na pabor siya pagbaba ng alert level sa Metro Manila.

Aniya, mas makakatulong ito sa pagpapalawig ng kabuhayan ng mga Pilipino.

--TeleRadyo, 14 February 2022