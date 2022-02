Mag-asawa, nabaril ng manugang na kagawad

Watch more on iWantTFC

MANILA -- Patay ang mag-live in partner makaraang pagbabarilin ng kanilang manugang na isang kagawad ng Brgy. Batas Dao sa Gen. Emilio Aguinaldo, Cavite.

Dead-on-the-spot ang mga biktima na kinilalang sina Nelie Pareja, 57, at kinakasama nitong si Rogelio Borlagdan, 44, kapwa residente ng Brgy. Castaños Cerca sa Gen. Emilio Aguinaldo.

Sa imbestigasyon ng pulisya, 11:20 p.m. nitong Pebrero 10 habang patulog na ang mag-asawa, dumating ang kanilang manugang na si Kagawad Arnel Notario.

Kinompronta umano ni Notario ang biyenang lalaki dahil sa pangmomolestya nito sa walong taong gulang niyang anak. Dito na nagsimula ang mainit na diskusyon kung saan nabaril ng suspek si Borlagdan at nadamay maging si Pareja.

Sa isang follow-up operation ay nahuli naman ang kagawad at umamin sa nagawang krimen.

Nahaharap ngayon ang suspek sa kasong 2 counts of murder at paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition at Omnibus Election Code dahil sa gun ban.