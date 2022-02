Watch more on iWantTFC

MANILA – Umaabot ng 12-16 hours kada araw ang trabaho ng ilang health workers dahil sa problema sa understaffing, ayon sa isang grupo ng mga health workers.

“Sa ngayon po, kung titingnan po natin yung sitwasyon ng ating mga health workers ano, yung kalagayan nila, ganoon pa rin. Parang wala pa ring pagbabago dahil alam naman natin na wala pa ngang pandemya ay meron na talagang malalang chronic understaffing,” ani Robert Mendoza, pangulo ng Alliance of Health Workers.

“So kahit bumaba na yung kaso natin sa (National Capital Region) o sa iba’t ibang rehiyon, ganoon pa rin ang kanilang serbisyo na binibigay sa ating mga pasyente dahil alam natin na may sinasabing standard ang Department of Health (DOH) noon, 1 nurse is to 12 patients. Or during COVID time, 1 nurse is to 3 patients.”

“Pero hindi po ito nami-meet ng ating mga health workers kaya, marami nang nag-resign, nagkaroon ng early retirement, umalis sa ibang bansa yung health workers natin, so hindi pa rin siya nareresolba yung usapin ng malalang understaffing,” ayon kay Mendoza.

“At the same time, dumadami na rin yung ating mga non-COVID patients kaya hindi rin nakakapag-relax yung ating mga health workers sa kasalukuyan,” dagdag pa niya.

Kuwento pa ni Mendoza, umaabot pa rin sa higit 12 oras ang duty ng ilang health workers.

“Sa ngayon po kung titingnan natin, dahil nga malalang understaffing, para, ang ginagawa ng ating mga director ng ospital para macompensate yung malalang understaffing, hindi na sila bumalik sa normal na 8 hours.”

“Sa ngayon po nasa 12 hours pa rin yung ating mga health workers, 12-16 hours pag maalala pa kung wala kang ka-endorse, may sakit yung ka-endorse mo, magdu-duty ka talaga ng 24 hours,” ani Mendoza.

“Tapos yung ating mga doctors, hindi lang 18 hours, umaabot pa sila ng 24 hours o 48 hours.”

Ayon kay Mendoza, ipapanawagan nila ang mass hiring ng mga health workers sa kanilang “Black Hearts Day” protest ngayong araw ng mga puso.

“Sana po, yung ating gobyerno nga, yung panawagan po talagang totally magkaroon ng mass hiring with regular plantilla positions.”

Dagdag pa ni Mendoza, “Kaya ito yung inaanuhan natin--na sana ang ating gobyerno, dahil alam naman natin meron tayong mga bakanteng positions, like for example sa Department of Health, merong alamost 14,000 na vacant plantilla positions, buksan ito para doon sa ating mga health workers na matagal nang mga contractuals.”

“At itigil talaga yung contractualization kasi alam natin na ang trabaho natin sa hospitals is very essential, vital, so sana bigyan ng pagpapahalaga at pangangalaga ang ating gobyerno doon sa usapin ng security of tenure doon sa pagtaas talaga ng sahod ng ating health workers.”

Bukod pa dito, ani Mendoza, ipapanawagan din nila ang pagbibigay ng mga utang na benepisyo sa mga health workers, at tututulan ang bagong One COVID-19 Allowance scheme ng DOH para mga health workers.

--TeleRadyo, 14 February 2022