Pagdiriwang ng Chinese New Year sa Binondo ngayong pandemya, tahimik

Tahimik ang naging pagsalubong sa Chinese New Year sa Manila Chinatown sa Binondo dahil na rin sa pandemya.

Pero may mga tao pa ring pumupunta at tuloy-tuloy naman ang bentahan ng mga lucky charms ngayong pumasok na ang Year of the Ox.

May mga turistang pumunta at kahit papaano ay nakiki-celebrate pa rin ng pagpasok ng bagong taon.

Uso pa rin ngayon ang bentahan ng lucky charms na nagpapakita ng iba’t ibang representasyon ng Ox.

May mga bracelets, pansabit sa kotse at iba pang pampasuerte na mabibili sa P35 pataas.

Bukod sa lucky charms, hindi mawawala ang pagkain gaya na lamang ng tikoy na mabibili sa halagang P60 hanggang P300. May ibang kakanin din ang mabibili bilang pampasuerte.

Hindi tulad ng dati na may mga dragon dance, mas simple ang naging pagsalubong ngayon sa Bagong Taon.

Paalala naman ng mga tindera sa mga nagnanais na bumisita sa Binondo na sumunod pa rin sa ipinapatupad na health protocols

- TeleRadyo 12 Pebrero 2021