Lolong namaril sa mga kapitbahay sa Las Pinas, sumuko sa pulisya

MAYNILA - Nasa kustodiya na ng Las Piñas City police ang 71-anyos na lolo na suspek sa pamamaril sa mga nakaalitang kapitbahay sa isang private subdivision sa lungsod matapos siyang sumuko mahigit isang araw pagkatapos ng insidente.

Ayon kay Las Piñas City police chief Col. Rodel Pastor, nahanap ng kanilang tracker team si Ernesto “Mang Boy” Francisco kasama ng mga kamag-anak sa Tagaytay City sa Cavite nitong Huwebes ng hapon.

Ani Pastor, nakumbinse si Francisco na sumuko para sa kaligtasan ng mga pinuntahan niyang kamag-anak.

Sa panayam ng ABS-CBN News, nagsisisi sa pangyayari si Francisco lalo’t humantong ito sa kaniyang pagkakulong.

Tumakas si Francisco sakay ng SUV pagkabaril sa mga biktimang sina Ricky Dimatulac at Dominic Duclayan sa labas ng bahay ni Francisco sa BF Resort Village noong Miyerkules.

Namatay si Dimatulac habang inoobserbahan pa sa ospital si Duclayan.

Nagmula ang alitan sa pagsita ni Francisco sa lakas ng pagpapaandar ni Duclayan ng motorsiklo nang dumaan sa tapat ng bahay papunta sa tirahan nina Dimatulac.

Sabi ni Pastor, giniit ng suspek sa pulis na matagal na niyang reklamo ang ingay ng mga dumadaang motorsiklo dahil umano sa epekto sa mga apo nito.

Kuwento ng nakaligtas na si Duclayan, sinikap niyang humingi ng dispensa kay Francisco pero pinagmumura ito.

Ayon naman sa kaanak ni Dimatulac, ilang beses siyang pinaputukan ni Francisco kahit narinig nilang nagmamakaawa na ito.

Tumanggi si Francisco na sumagot sa tanong ng news team kung bakit niya binaril ang mga kapitbahay.

Nakatakdang harapin ni Francisco ang mga kasong murder at frustrated murder.

Sinisikap pang marekober ng pulisya ang baril na ginamit ni Francisco, na ayon sa kanya ay itinapon niya kasabay ng pagtakas.

