Para madugtungan ang supply ng dugo sa mga ospital ngayong may COVID-19 pandemic, mismong mga manggagawa ng Department of Health - Center for Health Development sa Calabarzon ang nag-donate ng dugo para mas marami pa ang maisalbang buhay. Nagpa-Patrol, Bernadette Sembrano. TV Patrol, Biyernes, 11 Pebrero 2022