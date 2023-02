Publiko pinag-iingat sa mga 'namamahiya' na lending apps

Watch more on iWantTFC

Inaasahang dadami ang nais mangutang dahil sa epekto ng COVID-19 pandemic at mataas na presyo ng bilihin. Pero nagbabala ang Securities and Exchange Commission na magdoble ingat sa mga hindi rehistradong lending apps na namamahiya, nambabastos at nagbabanta pa sa mga hindi agad makabayad ng utang. Nagpa-Patrol, Jekki Pascual. TV Patrol, Biyernes, 10 Pebrero 2023.