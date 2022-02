Bilang ng kaso ng COVID-19 sa Davao region, nasa higit 8,000

Watch more on iWantTFC

MANILA – Nasa higit 8,000 ang bilang ng mga aktibong kaso ng COVID-19 ngayon sa Davao region, ayon sa isang opisyal nito.

Noong nakaraang linggo ay sinabi ng Department of Health (DOH) na ang rehiyon ay nasa “critical risk” para sa COVID-19.

“Yung ating total active cases is, for the whole of region nasa 8,659 na lang ang ating active cases,” ayon kay Dr. Gerna Manatad, assistant regional director ng DOH sa Region 11.

Pero kuwento din niya, unti-unti nang nababawasan ang mga naitatalang bagong kaso sa kanilang lugar.

“We are seeing an improving status, kasi po for the past week especially on the second week ‘no, to be exact January 19 to January 30, 1,000+ talaga yung mga kaso natin. However, on the last day of January, until now, below thousand na tayo,” aniya.

Nasa 420 bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa Davao Region nitong Pebrero 9, ayon sa post ng DOH sa Facebook.

Ani Manatad, hindi na rin ganoon kataas ang healthcare utilization rate sa rehiyon.

“Yung ating (intensive care unit) beds, nasa 34 percent (occupancy) lang, and then yung ating isolation beds less than 50 percent occupancy rate rather, and then yung ating ward beds nasa 50 percent.”

Ayon sa doktora, 75 porsiyento ng target population ng rehiyon ay kumpleto na ang bakuna.

Patuloy rin aniya ang kanilang pakikipagtulungan sa iba-ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor para makapagbigay ng mas maraming booster shot sa kanilang mga mamamayan.

--TeleRadyo, 20 February 2022