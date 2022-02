ALAMIN: Maaari bang magkasakit sa puso ang mga nagkaka-COVID?

Watch more on iWantTFC

MANILA – Mas mataas nga ba ang tsansang magkaroon ng problema sa puso ang mga taong nagkaroon na ng COVID-19?

Sa isang panayam sa TeleRadyo, ipinaliwanag ni Dr. Raymund Paul Baello, internist-cardiologist sa VRP Medical Center, ang datos na lumabas sa pinakahuling mga pag-aaral tungkol sa COVID-19.

“So itong cardiovascular disease problem na ito after na magkaroon ng COVID, eh nakita at napublish na rin [itong pag-aaral] online, na nagsasabi na ang mga nagkaroon ng COVID-19 infection ay may tsansa at mas mataas ang tsansa upang magkaroon ng heart disease, particularly yung mga arrythmia, myocarditis o yung pamamaga ng heart muscle, o kaya yung heart failure, yung pananamlay ng puso o paghina ng pump ng puso o coronary artery disease.”

“So dito sa pag-aaral na ito, nakita nila sa loob ng around 160,000 na mga nagkaroon ng COVID-19, marami dito ang nagkaroon ng mga cardiovascular diseases. Particularly, ito yung mga tao na yung mild symptoms o kaya yung mga taong hindi na-hospitalize, sila yung ano eh, nakita na merong tsansa upang magkaroon ng heart disease,” paliwanag ni Baello.

“Pero siyempre, yung mga merong heart diseases na, in particularly yung mga matatanda, immunocompromised, meron din naman na subject population, nagkaroon din ng heart disease,” aniya.

Payo ng doktor, dapat nang may regular na konsultasyon ang mga pasyenteng gumaling sa COVID-19 para magamot sila agad sakaling magkaproblema nga sa puso.

“So ang payo ko po sa inyo, dapat may regular followup checkup tayo sa ating mga doktor para ma-monitor po ang mga sintomas na maaaring dulot po ng post-COVID or long COVID.”

“So ano ba yung mga symptoms? Siyempre kapag heart disease po, ang babantayan natin dito, yung chest pain, yung palpitations,” aniya.

“Hindi lang yun. Sa pag-aaral, meron din sila napansin na nagkaroon ng stroke, stroke sa utak o yung cerebrovascular disease. So ano yung mga symptoms naman ng cerebrovascular disease? Eto yung nauutal, eto yung nanghina yung kalahating katawan ng tao.”

“So, kung ikaw alam mo nang natapos mo na yung COVID-19 infection, more than 30 days ka na nagkaroon ka ng sintomas, dapat magpakonsulta ka nasa doktor mo,” paliwanag niya.

Hinikayat din ni Baello ang publiko na sundin ang “52100” formula na iminumungkahi ng Philippine Heart Association para mapangalagaan ang puso.

Kasama sa 52100 formula ang:

5 serving ng prutas at gulay kada araw

2 oras ng screen time

1 oras ng moderate physical activity

0 sugary o sweetened na inumin

0 paninigarilyo o secondhand smoke

“February ngayon, Feb-ibig,so dapat alagaan natin ang ating mga puso,” ani Baello. “Tumitibok ito para sa mga taong ating minamahal,” dagdag pa niya.

--TeleRadyo, 10 February 2022