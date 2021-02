Bata nagpamalas ng talento sa paggawa ng clay art logos base sa memorya

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Ibinahagi ng isang ginang mula sa Binangonan, Rizal sa social media ang obra ng kaniyang 10-taong gulang na anak na gumagawa ng clay art base sa memorya.

Ayon kay Shiela Cris, nagsimulang gumawa ng clay art ang anak na si Robert sa kanilang school activity noong 6 o 7 anyos pa lamang siya. Tumatagal din ng ilang minuto hanggang isang oras ang paggawa sa mga clay art. Ang iba naman ay may isang linggo niyang ginagawa.

“Fascinated siya sa mga logos so pinapa-cut po niya, logos ng mga fastfood tapos nung nag-start siyang mag-school pinagle-lettering siya. So 'yung bahay namin, ang hindi lang nasulatan niya is 'yung kisame pero 'yung lahat— TV, loob ng ref, pinto ng ref, sando niya, T-shirt niya, kobre kama—lahat po pati 'yung lapag mayroong lettering,” sabi ni Cris sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles ng umaga.

Ilan sa mga nagawa niyang logo ay ang logo ng ABS-CBN, ANC, Studio 23, at Star Cinema.

Mayroong autism spectrum disorder ang anak, pero sa kabila nito naging kahanga-hanga ang kaniyang galing sa sining.

“Bata pa lang siya napansin na namin na mayroon siya kasi 'yung kuya niya is also in the spectrum. They are both highly functional,” sabi niya.

Kuwento ni Cris na hinayaan nila ang anak sa hilig nitong magsulat at gumawa ng logo.

“Form of expression niya 'yun. It’s his way of expressing himself kasi nga hirap siyang magsalita during those times. Kami na lang nag-adjust,” paliwanag niya.

Masaya umano sila lalo pa’t nang mapansin nilang napakadetalyado na ang mga ginagawang proyekto ng anak.

“'Wag niyo pong pigilan ang mga anak ninyo, hayaan niyo silang i-discover 'yung kanilang talent and skills, suportahan natin sila sa kung anong gustong gawin nila sa buhay,” payo naman niya sa kapwa magulang.

- TeleRadyo 10 Pebrero 2021