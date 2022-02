Marcos-Duterte rally sumentro sa 'pagkakaisa' at 'pag-ahon'

Watch more on iWantTFC

Pawang mga tema ng pagkakaisa at pagbangon ang nangibabaw sa proclamation rally ng tambalang Bongbong Marcos at Sara Duterte o "Uniteam" na ginanap sa Philippine Arena noong Martes sa pag-arangkada ng opisyal na campaign period. Nagpa-Patrol, Jacque Manabat. TV Patrol, Miyerkoles, 09 Pebrero 2022