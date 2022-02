Watch more on iWantTFC

MANILA - Nakapagtala na ang Philippine National Police ng 921 na paglabag sa gun ban simula noong Enero 9, ayon kay PNP spokesperson PCol. Jean Fajardo.

“As of February 9, 12 midnight Sir, ay nakapagtala na po tayo ng total of 921 arrested person. Sama-sama na po yun Sir, kasama na po doon yung mga naconduct na police operations, pati na rin po yung mga nasita sa checkpoint ng mga PNP,” ani Fajardo sa panayam sa TeleRadyo.

Ayon kay Fajardo, wala pang naitatalang election-related incidents of violence sa bansa simula nang mag-umpisa ang election period nung Enero 9.

May inisyal na talaan na ang PNP ng mga lugar na maaaring maisama sa listahan ng mga election watchlist areas.

Dadaan pa sa pagsisiyasat ang listahan na ito.

"Dumadaan po ito sa continuous validation and assessment, para kung titingnan po natin kung papasok po doon sila sa mga parameters na ibinigay po ng Comelec. Sa ngayon, Sir, nai-submit na natin sa Comelec po Sir itong mga areas na ’to, including the numbers, but only the Comelec po ang authorized maglabas po ng official dahil sila po ang ‘ika nga may discretion and authority to release these areas," aniya.

Naging mapayapa naman ang unang araw ng pangangampanya ng mga national candidates para sa Halalan 2022.

“So far naman po Sir, base po doon sa mga nareceive natin na mga report ay generally peaceful naman po yung first day po ng campaign period ng ating mga national candidate."



--TeleRadyo, 9 February 2022