Arestado and dalawang most wanted sa kasong rape sa isinagawang magkahiwalay na operasyon sa Quezon City nitong Martes.

Inanunsyo ng bagong talagang Quezon City Police District Director, PBGen Remus Medina ang pagkakadakip sa Top 3 Most Wanted Person ng Iloilo at Top 9 Most Wanted Person ng Ilocos Sur.

Ayon sa report ng Galas Police Station, nadakip ng mga operatiba ang 25 taong gulang na akusado na si Daryll Sumaculob sa kanyang tirahan sa Barangay Santol, Quezon City.

Si Sumaculob ay mayroon ng Warrant of Arrest sa kasong panggagahasa sa Regional Trial Court 6 ng Iloilo City.

Samantala inaresto ng mga pulis ang akusadong si Reymark Realin, 18, sa kanyang tinitirhan sa Project 4 Quezon City.

Si Realin ay may Warrant of Arrest sa kasong panggagahasa sa Regional Trial Court Branch 20 ng Vigan Ilocos Sur at may nirekomendang

P200,000 piyansa para sa pansamantala nitong paglaya.

Ang mga hukumang pinagmulan ng mga utos ng pagdakip sa dalawang akusado ay aabisuhan ukol sa kanilang pagkaaresto.

ABS-CBN News, Feb. 9, 2022