Kalaboso ang 2 estudyante Martes ng gabi dahil sa umano’y pagbebenta ng marijuana.

Isinagawa ng mga awtoridad ang buy-bust operation sa apartment ng 2 sa Barangay Sinalhan, sa lungsod ng Sta. Rosa, Laguna pasado alas-11 ng gabi.

Ayon sa hepe ng Santa Rosa Police Station na si Police Lieutenant Col. Paul Sabulao, mag-asawa ang 18 anyos na mga suspek.

Ito ay matapos manmanan ng mga pulis ng halos 1 linggo ang mga akusado na pinaghihinalaang nagbebenta ng marijuana online.

"Ang modus operandi ay through online selling at nilalagay nila ito sa water dispenser na maliit at nakalagay sa box. So kung isang kilo ang inorder, di mo mahahalata dahil nakalagay sa water dispenser . . . Ipa-courier lang nila," ani Sabulao.

Agad inaresto ang mga estudyante matapos mabilhan ng isang balot ng hinihinalang marijuana.

Nang magkasa pa ang mga awtoridad ng preventive search, nakasabat pa sila ng tinatayang nasa 10 kilo pa ng marijuana na nasa P1.2 milyon ang halaga.

Ayon kay Sabulao, ito ang pinakamalaking nasabat nilang ilegal na droga sa buong lalawigan.

Dagdag pa niya, maaaring ibinebenta ang marijuana sa mga kapwa estudyante ng mga suspek.

"Sabi ng mga kapitbahay doon, nagtataka din sila kasi bago din lang nangungupahan eh madalas may kabataan doon sa area," ani Sabulao.

Kasalukuyan pa nilang iniimbestigahan ang insidente.

Mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mag-asawang suspek.