AFP chief sa mga sundalo matapos ang red tagging sa journo: 'Be very careful'

Pinaalalahanan ni Armed Forces of the Philippines chief Cirilito Sobejano ang mga opisyal ng militar na maging maingat sa pagpaparatang sa mga organisasyon at indibidwal bilang kalaban ng gobyerno. Ito ay matapos kondenahin ng iba’t-ibang grupo ang tagapagsalita ng NTF-ELCAC na si Lt. Gen. Antonio Parlade sa kanyang pag-red tag kay Inquirer.net reporter Tetch Torres-Tupas. Nagpa-Patrol, Pia Gutierrez. TV Patrol, Martes, 09 Pebrero 2021