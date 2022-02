Watch more on iWantTFC

MANILA -- Hinuli ng Parañaque police Lunes ng gabi ang isang Malaysian national at ang kasama nitong Pinoy na nagpanggap bilang process servers ng Regional Trial Court ng naturang lungsod.

Kinilala ng hepe ng Southern Police District na si PBGen. Jimili Macaraeg ang mga suspek bilang human resource manager at personnel sa isang business process outsourcing company.

Base sa report na natanggap ng hepe ng Parañaque Police na si PCol. Maximo Sebastian Jr., pumunta sa Parañaque City police headquarters ang dalawa na may dalang release order para sa mga Chinese nationals na sangkot umano sa isang kidnapping case noong Enero 2, 2022.

Pero nang tiningnan ng mga otoridad ang mga dokumento, napag-alamang peke ito.

Agad na inaresto ang dalawang suspek.

Kasalukuyang inihahanda na ang kasong falsification of public documents at usurpation of authority laban sa kanila.

--TeleRadyo, 8 February 2022