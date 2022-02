Watch more on iWantTFC

Sa likod ng mga tumatakbong kandidato, may mga grupo at tagapagsuporta na tumututok sa kampanya. Kilalanin ang campaign managers ng ilan sa presidential bets at ang kanilang mga plano para mapalakas ang kanilang mga kandidato. Nagpa-Patrol, Sherrie Ann Torres. TV Patrol, Martes, 8 Pebrero 2021.