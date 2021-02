Learner's kits hatid sa paaralan sa Tanay, Rizal

Watch more in iWantTFC

Gaano man kahirap ang modular learning ngayong may pandemya, naitataguyod ito sa 4 na sitio sa kabundukan ng Tanay, Rizal. Naging posible ito sa pagsisikap ng mga guro at sa tulong ng iba-ibang miyembro ng kanilang komunidad. Bilang ambag, may dalang tulong sa kanila ang kampanyang "Tulong-Tulong sa Pag-Ahon Para Sa Edukasyon" ng Knowledge Channel at ABS-CBN Sagip Kapamilya. Nagpa-Patrol, Bernadette Sembrano. TV Patrol, Lunes, 8 Pebrero 2021