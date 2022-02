Watch more on iWantTFC

Arestado ang mayor ng Ferrol, Romblon nang salakayin ng mga otoridad ang isang sabungan sa barangay Tubigon.

Nakilala ang naaresto na si incumbent Mayor Jovencio Mayor Jr.

Kabilang pa sa inaresto ay ang 200 mga tao na inabutan sa Tubigon Square Garden kug saan matatagpuan ang sabungan.

Ayon kay Police Col. Raynaldo Rosero, Romblon police provincial director, magkakasabay na ni-raid ng CIDG-Romblon, Ferrol municipal police station at Romblon police provincial mobile force company ang sabungan matapos na makatanggap ng report na patuloy ang operasyon ng sabong

Bawal pa ang sabong dahil nasa alert level 3 pa rin ang Romblon.

Ayon pa kay Rosero, ilang beses nang nagbigay ng warning ang hepe ng Ferrol police pero hindi umano nakikinig ang mayor.

Nahaharap ang mayor ng bayan ng Ferrol at ang iba pang mga naaresto ng paglabag sa IATF Resolution 159-a Series of 2022 at Cockfighting Law.

Nakumpiska sa mga naarestong suspek ang mga hindi pa matukoy na halaga ng pera pantaya, mga gambling paraphernalia at mga patay at buhay na manok panabong.