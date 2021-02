Single na LGU employees sa isang bayan sa Quezon, binigyan ng paid 'Valentine's' leave

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Binigyan ng paid leave ang mga single na empleyado ng lokal na gobyerno ng General Luna sa Quezon ngayong Pebrero 11 kaugnay sa paparating na Valentines' Day, ayon sa alkalde nito.

"Ang talagang layunin nito is to give recognition to those efficient and effective single employees," ani mayor Matt Florido sa isang pahayag sa TeleRadyo ngayong Linggo.

"Ang layunin talaga natin dito ay bigyan lang sila ng isang araw para siguro pwede nilang gugulin sa pamilya, kaibigan. Pwede rin silang mag-self-reflect, bakit sila single," dagdag niya.

Mayroon raw 44 na single employees sa local municipal government na maaaring maka-avail ng naturang pribilehiyo, ayon sa alkalde na single rin.

"Ramdam ko po kung ano ang pinagdadaanan ng mga single...Di po ako magli-leave dahil tawag po ng tungkulin ko bilang ama ng bayan. Sila na po muna," aniya.