Tutol ang gobernador ng Cagayan sa posibleng pagtalaga sa lalawigan bilang isa sa tinatawag na bagong Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) sites. Napagkasunduan ng Maynila at Washington na payagang magtayo ang Amerika ng mga pasilidad at manatili ang mga sundalo nito sa mga kampo ng Armed Forces of the Philippines sa 4 pang lalawigan. Nagpa-Patrol, Willard Cheng TV Patrol, Lunes, 6 Pebrero 2023