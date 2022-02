Watch more on iWantTFC

Kinuwestiyon ng abogado ni Pastor Apollo Quiboloy ng pagsama sa lider ng Kingdom of Jesus Christ Church sa most wanted bulletin ng US Federal Bureau of Investigation ngayong papalapit ang halalan sa bansa. Inihalintulad naman ni Quiboloy ang sarili sa isang karakter sa Bibliya na si Joseph dahil sa dinadaan aniyang hamon at pagsubok. Nagpa-Patrol, Chrislen Bulosan. TV Patrol, Linggo, 6 Pebrero 2022.