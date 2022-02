Kontrata para sa bagong missile system ng PH, nilagdaan

Watch more on iWantTFC

Malapit nang magkaroon ng sariling missiles ang Pilipinas kaya lalo pang lalakas ang kakayahan ng bansa na ipagtanggol ang teritoryo at soberenya nito. Nilagdaan na ang multi-bilyong pisong kontrata kamakailan sa pagitan ng Department of National Defense at BrahMos Aerospace Defense Company. Nagpa-Patrol, Jeffrey Hernaez. TV Patrol, Linggo, 6 Pebrero 2022.