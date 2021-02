THROWBACK: Marupok na pag-ibig | SOCO

Watch more in iWantTFC

Tampok ngayon sa "SOCO" ang kuwento ni Danica at ng kaniyang live-in partner na si Ryker. Setyembre 2019, natagpuang walang malay at duguan si Danica sa loob ng kaniyang bahay sa Maynila. Basag ang kaniyang bungo at may mga bali ng buto. Ang suspek sa krimen, ang kaniyang partner.