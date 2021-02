QC health workers sumailalim sa training para sa pagbabakuna

Watch more in iWantTFC

Natapos na ang ginawang pagsasanay ng mga health worker ng Quezon City para sa pagtuturok ng bakuna kontra COVID-19.

“We already trained the doctors, nurses, midwives, and other health workers of Quezon City Health Department who will implement the program,” ayon kay Dr. Malou Eleria.

Ayon kay Eleria, sumailalim sa dalawang araw na training ang mga health workers. Nagsagawa rin sila ng orientation sa health workers ng mga ospital kung saan sila mismo ang gagawa ng kanilang sariling composite vaccination team.

“Inuna muna namin ang mga public health workers pero sinasama din po namin yung mga volunteers,” sabi ni Eleria sa panayam sa TeleRadyo Sabado ng tanghali.

Patuloy na nagpupulido ng kahandaan ang lungsod para sa vaccination program nito.