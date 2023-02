Watch more on iWantTFC

Inaasahang magsisimula na ang konsultasyon at negosasyon para sa tinaguriang 123 agreement para sa civil nuclear cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Inihahanda na rin ang mga detalye sa pagpasok ng mga tropa at kagamitang Amerikano sa 5 pang kampo ng Armed Forces of the Philippines sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA). Nagpa-Patrol, Katrina Domingo. TV Patrol, Linggo, 5 Pebrero 2023