3 kinasuhan sa road rage, shooting prank sa Marikina

Watch more on iWantTFC

Pinagpiyestahan sa social media ang isang road rage at shooting incident sa bahagi ng Marikina River Park noong January 26 na prank lang pala.

Ang prank video na inupload sa “Viral ved” Facebook page ay umani na higit 8 milyong views at 90,000 reactions.

Makikitang hinabol ng 2 riders ang isang SUV dahil sa nakabangga umano ito ng motor.

Hanggang sa naabutan ng mga umano’y concerned riders ang SUV driver at dito na nagkaroon ng mainit na sagutan ang 2 panig.

Giit ng SUV driver ay wala itong nabangga at walang karapatan ang mga rider upang siya’y harangin sa kalsada.

Hanggang sa kumuha ng baril ang driver at binaril ang isang rider.

Subalit ang lahat ng tagpong iyon ay isa lang palang prank o kalokohan at hindi makatotohanang insidente.

Matapos ulanin ng batikos ay nag-upload muli ng video ang 3 pranksters at humingi ng tawad.

Ayon kay Police Col. Benliner Capili, hepe ng Marikina City Police, tinatanggap naman ng pulisya ang paumanhin ng 3 subalit kakasuhan pa rin sila ng paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code o Unlawful Use of Publication and Unlawful Utterances.

Kakasuhan din sila ng alarm and scandal, at unjust vexation.