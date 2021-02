Managers sa East Avenue hospital, una sa COVID-19 vaccination bilang ehemplo

Watch more in iWantTFC

Nakatakdang unang turukan ng bakuna kontra COVID-19 ang matataas na opisyal ng East Avenue Medical Center (EAMC) para makapagbigay ng kumpiyansa sa mga empleyado hinggil sa pagiging ligtas nito.

“Ang napag-usapan, tentatively, ang unang babakunahan ay 'yung top management just to prove sa mga employees na the vaccine is safe,” ayon kay Dr. Alfonso Nuñez, ang Medical Center Chief ng ospital.

Sinabi ni Nuñez sa panayam sa TeleRadyo Biyernes ng umaga na nasa 3,300 ang empleyadong kanilang nai-request sa Department of Health na maturukan.