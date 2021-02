Dapat bang mag-face mask ang mga nabakunahan, gumaling vs COVID-19?

Watch more in iWantTFC

Inaasahan na ngayong Pebrero darating ang nasa 1 milyong doses ng coronavirus disease (COVID-19) vaccine - at unang matuturukan ang mga medical frontliner alinsunod sa ikinasang vaccination progam ng gobyerno.

Nakapila ang ilang residente para mamili sa palengke sa Mandaluyong noong Abril 14, 2020. George Calvelo, ABS-CBN News/File

At dahil lumalabas sa mga pagsasaliksik at pagsusuri na malakas ang tsansang mapoprotektahan ang mga taong mababakunahan mula sa COVID-19 transmission, dapat na rin bang hindi na gumamit ng face mask kapag lumalabas?

Paalala ng doktor, mas mabuti pang magsuot ng face mask kahit na nabakunahan na at kahit makamit na ng Pilipinas ang target na herd immunity.

Ayon sa Internal Medicine specialist na si Dr. Paulo Miguel Borja, hindi pa kasi kumpleto ang pag-aaral tungkol sa bakuna sa ngayon.

"'Yung ibang data natin ay hindi pa nakukumpleto, especially sa asymptomatic transmission o pagpapasa-pasa ng COVID infection itself. So habang hindi pa klaro 'yon better pa ring mag-mask. at habang hindi pa nababakunahan most of our population better pa rin na naka-mask for our protection," ani Borja sa programang "Sakto" ngayong Huwebes.

Una nang nabanggit ng World Health Organization na mahalagang sumunod pa rin sa minimum health standards gaya ng pagsusuot ng face mask, pagsunod sa physical distancing at paghuhugas ng kamay.

Bukod dito, sinabi rin ni Borja na dapat pa ring mag-face mask ang mga nakarekober na mula sa (COVID-19) kahit pa may mga pag-aaral na nagsasabing nagkakaroon ng antibodies ang COVID-19 recoverees.

"Ang ating research sa antibodies sa immunity na napo-produce ay still hindi ganoon ka-clear, hindi natin alam kung gaano katagal. Some sa 3 months, some say longer," paliwanag ni Borja.