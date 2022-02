Watch more on iWantTFC

Arestado ang dalawang lalaki matapos mabulilyaso ang pagholdap sa isang Indian national sa barangay Dalig, Antipolo Miyerkules ng tanghali.

Ayon sa inisyal na imbestigasyon, nasa Sampaguita Street ang biktima nang harangin siya ng mga suspek na magka angkas sa motorsiklo at tinutukan ng baril.

Sa takot, humingi ng saklolo ang biktima at tiyempong nandoon ang off duty pulis na si PA Lemuel Romualdez na naka assign sa Aviation Security Group.

Narinig nya ang komosyon dahil nangyari lang ito sa tapat mismo ng kanyang bahay.

Rumesponde si Romuladez at nakipag barilan sa dalawang suspek. Sa takot, binitiwan ng mga holdaper ang kanilang baril at tumakas.

Agad naaresto ang isa sa mga suspek habang ang kasama nito ay nadakip ng Antipolo police sa follow up operation.

Nahaharap ngayon ang mga suspek sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition at Omnibus Election Code dahil sa gun ban.