Comelec di apektado ng sigalot nina Guanzon at Ferolino

Tuloy-tuloy at hindi apektado ang paghahanda ng Comelec para sa Halalan 2022 kahit pa may kontrobersiya sa pagitan ng ngayo’y retired commissioner na si Rowena Guanzon at Commissioner Aimee Ferolino kaugnay sa disqualification cases laban kay Bongbong Marcos. Magdedesisyon din sa susunod na linggo ang 4 na kasalukuyang nakaupong commissioners kung ipatutupad ba ang balasahan sa mga dibisyon. Nagpa-Patrol, Ina Reformina. TV Patrol, Huwebes, 03 Pebrero 2022