Bagong kaso ng COVID sa Baguio, BARMM unti-unting bumababa

MANILA – Unti-unti nang bumaba ang mga kaso ng COVID-19 sa isang ospital sa Baguio City, ayon sa isang doktor nito.

Sa isang panayam sa TeleRadyo, sinabi ni Dr. Paul Quitiquit ng Saint Louis University - Hospital of the Sacred Heart na tila unti-unti na ring bumaba ang kaso ng COVID-19 sa lungsod.

“Bumaba na yung ating kaso, hindi lang naman sa ating hospital pero sa Baguio na rin, bumaba na rin yung ating kaso."

"Ang problem lang natin kasi, ang mga naa-admit sa hospital natin, is mga COVID na hindi na dahil sa COVID pero yung mga pasyente na pumunta na magpa-opera tapos required silang magpa-RT-PCR and then it turned out to be positive, so nadadagdag na sila sa aming statistics,” paliwanag niya.

“Tapos yung mga pasyente namin na nasa mga (intensive care unit), pagka nagru-routine na test, nagpa-positive na rin.”

“So hindi na talaga po yung dati na pumupunta sila for, primarily for COVID. Ngayon ay incidental COVID na lang. Yun po yung nagpapadami sa mga cases namin, however, talagang pababa na po. Unlike noon na 57, 80 ang pila namin sa emergency room,” aniya.

Dagdag pa ni Quitiquit, karamihan sa mga naitatalang bagong kaso ng COVID sa kanila ay mga mild at moderate na lang ang sintomas.

“Ang maipagmamalaki namin dito sa Baguio, yung napakataas yung aming vaccination rate. So, everyday naman, being a part ng local IATF ng Baguio na nakikita ko rin yung aming list ng mga cases ano, kadamihan naman na is mild and moderate,” aniya.

“Yung napupunta na lang na severe sa amin sa hospital na bibilang na lang is ito yung mga may comorbidities po. Atsaka hindi kumpleto pa yung kanilang vaccination.”

Nababawasan na rin ang bilang ng mga pasyenteng nagkaka-COVID sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao (BARMM), ayon sa director-general ng kanilang Ministry of Health na si Dr. Ameril Usman.

“Actually po as of yesterday po, nakapagtala po tayo ng bagong 93 cases but that is to compare po sa mga previous days po natin umabot tayo ng tag-300+, talaga pong bumababa na po yung kaso natin.”

“And, Alhamdulilah po, ang ating mga kaso na bagong naitala dito BARMM are mostly mild to asymptomatic po yung mga kaso natin,” aniya.

Ayon kay Usman, sa 1,097 na aktibong kaso ng COVID-19 sa rehiyon, 577 ang nasa quarantine facilities. Nasa 231 ang nasa mga ospital, at 289 naman ang naka-isolate sa kani-kanilang mga bahay.

Pinaiigting na rin nila ang kampanya para sa pagbabakuna sa rehiyon, aniya.

“Right now ini-intensify po talaga natin yung demand generation through yung ating mga risk communication po."

"Katuwang po natin yung mga ibat ibang ahensya po ng gobyerno dito po sa BARMM, specially po yung ating Bangsamoro Information Office tsaka UNICEF, gumagawa po kami ng mga strategies to really go doon sa mga lugar specially doon sa may pinakamababang vaccination rate.”

--TeleRadyo, 3 February 2022