Kalaboso ang isang lalaki at tatlong babae na nagpapalit umano ng mga pekeng dolyar at pekeng Philippine peso bill sa mga money changer sa Pampanga.

Batay sa paunang impormasyon mula sa National Bureau of Investigation, nakatanggap sila ng tip mula sa isang informant hinggil sa modus ng dalawa sa mga suspek na sina "Jocey" at " Virgie" kung saang magpapapalit sila ng mga peke o counterfeit na US dollars sa isang money changer sa Angeles City.

Dun nagkasa ng joint operation ang NBI, mga opisyal ng currency and investigation group ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Angeles City LGU para maaresto ang dalawa.

Kalaunan ay itinuro na ng dalawang suspek ang kinaroroonan ng kanilang mga supplier na naaresto ng otoridad sa isang bahay sa Bamban, Tarlac.

Nakumpiska sa kanila ang 78 piraso ng pekeng 100 US dollar bills, at dalawang bundle ng mga pekeng one thousand peso bills, na kinumpirma mismo ng BSP na mga counterfeit bills.

Mahaharap ang mga suspek sa kasong paglabag sa Article 168 o illegal possession and use of false treasury at paglabag sa Article 166 ng Revised Penal Code.