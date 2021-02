MMDA isasara ang ilang lanes sa Metro Manila para sa traffic signalization

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Naglabas ng traffic advisory ang Metropolitan Manila Development Authority kaugnay sa mga lane closures dahil sa kanilang traffic signalization projects.

Magkakabit ng 50 traffic lights ang MMDA sa iba’t ibang bahagi ng Metro Manila. Dahil dito, sinabi ng MMDA na asahan na daw ng mga motorista ang mga pagsasara ng mga kalsada dahil sa mga aktibidad tulad ng lane markings, paghuhukay at iba pa.

Tatagal hanggang linggo ang mga aktibidad na ito na gagawin sa mga sumusunod na mga lugar:

LANE MARKINGS HANGGANG PEB. 7:

(8 a.m. hanggang 5 p.m, at 8 p.m. hanggang 5 a.m.)

N.Domingo – Paterno in San Juan City

M.H. Del Pilar – Remedios in Manila City

10th Avenue – De Jesus (8th Street) in Caloocan City

United – Sheridan in Mandaluyong City

Timog – Tuazon; Don A. Roces Ave.– Scout Reyes; Timog Avenue – Panay Avenue; and Xavierville – Abada in Quezon City

Alabang – St. Mary / Theater Drive (San Jose Village); Alabang – Concha; Alabang – Manila Times; and Alabang – Zapote Rd.–Palace (Southland) in Las Pinas City

RESTORATION AND EXCAVATION WORKS HANGGANG PEB. 6:

(8 a.m. hanggang 5 p.m.)

Deparo – Susano

SIDEWALK IMPROVEMENT HANGGANG PEB. 6:

(8 a.m. hanggang 5 p.m.)

P. Margal – V. Cruz in Manila

INSTALLATION OF SERVICE ENTRANCE:

M. Almeda – C. Almeda and B. Morcilla – M. Almeda in Caloocan City

INSTALLATION OF LANTERNS:

Xavierville – E. Abada Street in Quezon City

Blumentritt – Sto. Tomas in Manila City;

10th Avenue – De Jesus (8th Street) in Caloocan City

Roces Avenue – Scout Santiago (Aerial); Roces Avenue – Scout Tuazon (Aerial); Sgt. Esguerra – Scout Albano (Aerial); and Mother Ignacia – Scout Tobias (Aerial) in Quezon City

LOOP ACTIVITIES HANGGANG PEB. 4:

(8 p.m. hanggang 5 a.m.)

Alabang – Concha & Alabang – Manila Times in Las Pinas City; N. Domingo – Paterno & Aurora – Milagros – Lourdes in San Juan City; E. Rodriguez – Sta. Cecilia & E. Rodriguez – J. Jimenez & Xavierville – Abada in Quezon City.

LOOP ACTIVITIES HANGGANG PEB. 6:

M.H. Del Pilar – Remedios in Manila; 10th Ave. – De Jesus (8th St.) in Caloocan City; United – Sheridan & Roosevelt – M.H. Del Pilar & Roosevelt Ave. – Baler; Timog – Tuason & Roces Ave. – Sct. Reyes & Timog Ave. – Panay Ave.



- TeleRadyo 3 Pebrero 2021