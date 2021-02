Mga botante puwede na ring magparehistro tuwing Sabado

Watch more in iWantTFC

Madadagdagan na ang araw na puwedeng magparehistro para sa susunod na halalan. Mag-uusap na rin ang Commission on Elections at National Task Force Against COVID-19 para masigurong ligtas sa COVID-19 ang kampanya at araw ng halalan. Nagpa-Patrol, Ina Reformina. TV Patrol, Miyerkoles, 3 Pebrero 2021