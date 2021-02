Listahan, forms sa pagpapabakuna sa Marikina, Pasig inihahanda na

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Inaayos na ng Marikina at Pasig ang mga listahan ng mga unang babakunahan sa kanila.

Ang Marikina, namahagi na ng form para sa mga prayoridad nang mabakunahan sa lungsod.

Sa Teleradyo, sinabi ni Marikina Mayor Marcy Teodoro na nagkasa na rin sila ng simulation ng pagbabakuna katuwang ang pandemic task force at Department of Health.

"'Yung cold storage natin nakahanda na to receive the delivery of the vaccine yung mga profiler na train na, yung vaccinators na-train na," ani Teodoro.

Ang lokal na pamahalaan naman ng Pasig, inaayos na ang listahan ng mga unang babakunahan, ani Pasig City Mayor Vico Sotto.

Partikular na rito ang mga health care frontliner.

Nagsimula na rin aniya ang kanilang text blast sa mga residenteng nakarehistro sa contact tracing platform nila na Pasig Pass para makatanggap ng update.

Kabilang na rito ang magiging schedule sa itinakdang 15 vaccination centers sa lungsod.

"Ang importante rito nakaregister sila sa contact tracing solution namin na PasigPass. May pick up and drop off points po kami. So Seamless po dapat 'yan wag pupunta sa vaccination site na walang schedule," ani Sotto.

-- Teleradyo, 3 Pebrero 2021