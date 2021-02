DILG ipinag-utos sa LGUs ang mahigpit na pagpapatupad ng ASF zoning plan

Watch more in iWantTFC

Nadagdagan pa ang mga bayan sa Leyte na tinamaan ng African swine fever. Para maiwasan ang lalong pagkalat nito, nagpatupad ng mga direktiba ang Department of the Interior and Local Government sa mga local government unit. Nagpa-Patrol, Ina Reformina. TV Patrol, Miyerkoles, 3 Pebrero 2021