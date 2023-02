Pinsala sa mga gusali, bahay naitala sa lindol sa Davao de Oro

Watch more on iWantTFC

Niyanig ng magnitude 6 na lindol ang Davao region. Nakapagtala rin ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) ng 345 aftershocks. Ilang bahay ang nasira at patuloy na sinusuri ang iba pang gusali na posibleng napinsala ng pagyanig. Nagpa-Patrol, Hernel Tocmo. TV Patrol, Huwebes, 2 Pebrero 2023