Higit 200 COVID patients naka-admit sa Northern Mindanao Medical Center

MAYNILA—Umabot sa higit 200 ang bilang ng mga pasyenteng naka-admit sa Northern Mindanao Medical Center sa Cagayan de Oro dahil sa COVID-19, ayon sa isang opisyal ng ospital nitong Miyerkoles.

"Medyo mabilis 'yung pag-rise ng kaso. After the New Year, tumataas talaga. It was exponential," ani NMMC spokesperson Dr. Bernard Rocha sa panayam sa TeleRadyo.

"After New Year, nasa 7 to 10 lang kami. As the weeks were passing, medyo tumaas siya from 20 to 50, 100, 200."

Nagdagdag ng hospital beds ang NMMC para matugunan ang mga pasyenteng tinamaan ng COVID-19.

"So far naman, kaya pa. Although napupuno ang COVID wards namin, kaya pa namin i-handle ang situation," ani Rocha.

Sabi ng doktor, karamihan sa mga nagkasakit ng COVID-19 ay hindi bakunado.

"I would overemphasize really na kailangan talaga na magpabakuna. Importante 'yan. 'Yun lang 'yung defense natin internally, 'yung BIDA Solusyon defense natin externally," ani Rocha.

Sa simula ng pandemya, nakapagtala ang hospital ng 15,104 COVID-19 cases, kabilang ang 3,707 recoveries at 1,162 deaths.